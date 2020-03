La gestion du coronavirus par Donald Trump irrite Hillary Clinton

Bientôt le nouvel épicentre ? Ce mardi 24 mars, Donald Trump a recommencé à minimiser l’ampleur de la pandémie en revenant sur la grippe classique ou sur le nombre de morts sur la route. “On perd des milliers et des milliers de personnes chaque année à cause de la grippe, et on ne met pas le pays à l’arrêt”.

“On peut détruire un pays en le fermant de cette façon”, a-t-il estimé, ajoutant qu’une “grave récession ou une dépression” pourraient faire plus de morts que l’épidémie, notamment si la crise économique devait entraîner “des suicides par milliers”. “Le remède ne peut pas être pire que le mal”, a-t-il répété une nouvelle fois alors que 40% de la population américaine est confinée chez elle ou sur le point de l’être, les restrictions variant en fonction des États en l’absence de mesures nationales.

L’Organisation mondiale de la santé a pourtant d’ailleurs prévenu mardi que les États-Unis pourraient bientôt dépasser l’Europe et devenir le nouvel épicentre mondial de la pandémie.

“Nous constatons une très forte accélération du nombre de cas aux États-Unis”, a expliqué une porte-parole de l’organisation. Le pays enregistrait mardi 600 morts et plus de 50.000 cas officiellement déclarés de Covid-19, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Cela en fait désormais le troisième pays en nombre de cas recensés, derrière la Chine et l’Italie, avec un épicentre américain à New York, où sont enregistrés la majorité des décès et où le pire devrait arriver “d’ici 14 à 21 jours”, selon son gouverneur Andrew Cuomo qui ne cesse de réclamer au gouvernement fédéral du matériel médical, à commencer par des respirateurs par milliers.