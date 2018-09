La grande promesse d’Abdoulaye Diouf Sarr à Kaolack: plus de 2 milliards…

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé samedi à Kaolack, qu’une enveloppe de deux milliards de francs sera mise à la disposition des régions médicales pour la mise en place de plans opérationnels de lutte contre le paludisme.



« Il me plait d’annoncer que le ministère, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et ses partenaires, permettra de mettre à la disposition des régions médicales plus de deux milliards de francs pour la mise en place de plans opérationnels de lutte ».



Il a aussi invité les collectivités locales à s’impliquer davantage dans cette lutte contre le paludisme. Estimant que « ce partenariat constituera le point de départ de la mise en place d’un important plan d’actions dans les régions qui vont davantage recevoir de ressources pour mener ce combat », note Aps.