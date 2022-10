La nouvelle requête des avocats de Sonko au doyen des Juges

Selon Libération, la correspondance adressée par les avocats de Sonko au doyen d des juges a pour objet la demande d'audition de témoins. Me Bamba Cissé et Cie, en prévision de l'audition au fond de monsieur Ousmane Sonko, sollicitent la convocation de Baye Mbaye Niass dit Mc Niass, Mamadou Mamour Diallo et de la nommée Madame Tall.



«En ce qui concerne le premier, il a déclaré publiquement dans l'extrait vidéo joint, que la nommée Adji Sarr s'est confiée à lui relativement aux faits de la cause et estime être en mesure de faire des révélations importantes menant à la manifestation de la vérité. S'agissant du nommé Mamadou Mamour Diallo, il a, dans un autre extrait vidéo joint, entretenu des discussions soutenues avec la nommé Adji Sarr, ce qui recoupe la dé position du sieur Coulibaly, époux de l'inculpée Ndèye Khady Ndiaye qui avait déclaré devant le juge d'instruction avoir entendu la dame Adil Sarr dire que c'est le chauffeur de monsieur Mamadou Mamour Diallo qui était venu à la porte du salon Sweet beauty la prendre, la nuit des faits supposés. Enfin, Mme Tall qui avait hébergé Adii Sarr a aussi révélé publiquement s'être entretenue avec la susnommée sur les faits supposés reprochés à notre clients», ont-ils écrit dans leur requête.



Les avocats de Ousmane Sonko estiment que ces dépositions sont «capitales pour la manifestation de la vérité, comme il en est de celle de l'ex-capitaine Seydina Oumar Touré, qui, lui-même, a aussi dans un extrait vidéo, déclaré attendre votre (doyen des juges) convocation ».



































igfm