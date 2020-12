La police frappe fort aux Almadies: les limiers traquent les soirées clandestines... Plusieurs dancings fermés... (VIDÉOS EXCLUSIVES)

La hausse des cas de Covid-19 remarquée ces derniers temps au Sénégal a fini par faire réagir les acteurs de la lutte contre l’épidémie. Celui qui tient les manettes du névralgique ministère de l'Intérieur, Antoine Félix Diome a dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, exigé le port obligatoire du masque et signé l’interdiction de tous types de rassemblement dans les lieux publics, ce qui implique donc l’annulation des fêtes de fin d’année.



Dakarposte est en mesure de révéler (vidéos à l'appui) qu' au moment où certaines personnes étaient déjà tombées dans les bras de Morphée, en cette nuit du vendredi 11 décembre de l'année 2020, une surprenante mais vaste opération de contrôle a été organisée .

Des informations glanées, il ressort que depuis la récente publication de l'arrêté ministériel connu de tous, les forces de l’ordre ont accumulé des renseignements laissant à penser que certains aspects de la réglementation inhérente aux établissements de nuit n’étaient pas respectés. "Renseignements pris sur le terrain tel a été le cas" pour paraphraser un de nos informateurs.



Sans tarder, la police organise des descentes musclées. Dakarposte tient de bonnes sources que des policiers se sont d'abord déployés en plein coeur de Dakar précisément à l'hôtel Pullman avant de faire cap sur Calipso, Lumière bleue, Silencio, Fun Pardise, Midnight, Texas, Opéra, Vogues, Trafic, J'Go, Pathio-club, Lounge, Black Pearl, Casamundi, Five, Cosmos-Timiss, Nirvana, Le Chic, Faro...

Il fallait voir le sauve qui peut général.

Ainsi, pendant plusieurs tours d'horloge heures, un nombre inestimable de boites de nuit a été passée au crible et plusieurs procès-verbaux ont été dressés notamment en lien avec le non respect du dernier arrêté ministériel interdisant tous types de rassemblements dans les lieux recevant du public, entre autres.



En somme, en raison de la tenace pandémie de Covid-19, tous les lieux festifs ont été fermés.



Inutile de rappeler que toute violation de ces mesures prises par l'Autorité sera punie par les peines prévues par les lois et règlements en vigueur.



Aux dernières nouvelles, les contrôles de police vont se multiplier afin de traquer les soirées clandestines aussi bien à Dakar que dans d'autres métropoles.