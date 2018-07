La police nationale s’enrichit de 1908 nouveaux éléments

Les effectifs de la police nationale se sont enrichis de 1908 nouveaux officiers, sous-officiers et agents avec l’intégration effective des membres de la 44ème promotion de l’Ecole nationale de formation de la police, a constaté l’APS.



Il s’agit notamment d’une cinquantaine de commissaires, d’une vingtaine d’officiers, de 301 sous-officiers et de quelque 1537 agents qui ont officiellement intégré la police à l’issue d’une cérémonie de fin de formation organisée mardi dans l’enceinte de l’Ecole nationale de formation de la police.



’’La cérémonie de sortie de promotion célèbre officiellement la fin de la formation initiale des 1908 élèves la de 44ème promotion de la police nationale ainsi que leur entrée définitive dans la carrière professionnelle’’, a déclaré Ousmane Gueye, directeur de l’établissement lors de la manifestation.



’’Les épaulettes qui viennent de vous être remises récompensent tous les efforts et les sacrifices que vous aviez consentis durant toute la durée de votre formation et consacrent votre accession dans la police nationale’’, a-t-il dit, en s’adressant aux récipiendaires.



’’La cérémonie de sortie de promotion constitue naturellement un moment fortement chargé d’émotion et de joie pour les élèves et leurs familles. C’est la concrétisation de longs efforts consentis par les élèves et l’aboutissement de leurs trajectoires personnelles’’, a commenté le directeur de l’école nationale de police.