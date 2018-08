La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas depuis son élection

Les Français sont impatients, et ils le font savoir. La côte de popularité d’Emmanuel Macron est en baisse de cinq points en août par rapport à celle de juillet à 39% d’opinions favorables, tandis que celle d’Edouard Philippe chute d’un point à 40%, selon un sondage publié par Le Journal du Dimanche parcouru par dakarposte.com. En effet, le président de la République enregistre son score le plus bas depuis le début du quinquennat.





Emmanuel Macron n'aura pas profité d'une embellie post-Coupe du monde : après les couacs dans la communication de crise de l’Elysée concernant l'affaire Benalla fin juillet, et la polémique sur la piscine hors sol qu’ont choisi de faire construire les Macron pour s’abriter des regards des paparazzis, la "pause" de l’été n’aura pas été salutaire pour le chef de l’Etat.



Selon cette enquête, 66 % des Français sont "mécontents" de son action en août, contre 61 % en juillet + 5 points). Les baisses les plus fortes concernent les 25-49 ans (- 9 points), les commerçants, artisans et chefs d'entreprise (- 12) et les salariés (- 8). Sa cote s'amenuise même chez les électeurs de son parti (87 %, - 6). Emmanuel Macron avait atteint ses meilleurs scores au tout début de son quinquennat en mai et juin 2017 avec successivement 62% et 64% de "satisfaits".



La cote d'Édouard Philippe également touchée



Le Premier ministre Édouard Philippe perd, quant à lui, un point avec 40 % de "satisfaits" en août contre 41 % en juillet (2% ne se prononçant pas). 58 % des personnes interrogées se disent "mécontentes" de lui en août, contre 57 % en juillet (+ 1 point). Il atteint également son plus bas niveau depuis le début du quinquennat. Le Premier ministre avait réalisé ses meilleurs scores en juin et juillet 2017 avec successivement 64 % puis 56 % de "satisfaits".