La publication du rapport de certification de la Cour des comptes reportée

Lors d’une conférence de presse du Gouvernement en septembre dernier, le Premier ministre avait révélé une falsification des chiffres de la dette publique et du déficit budgétaire. Un tollé qui s’en est suivi et qui a interpellé les partenaires économiques du Sénégal, notamment le FMI qui a gelé des transactions en attendant la sortie du document du corps de contrôle, censé certifier l’état des lieux dressé par le Gouvernement.



La Cour des comptes, dans son rapport de cette année, devait, ce mercredi 18 décembre, infirmer ou confirmer les données présentées par Ousmane SONKO et le ministre de l’Économie, en publiant son rapport de certification de l’audit des finances publiques sur la période mentionnée par le Gouvernement.



Mais, selon la RFM, la publication dudit rapport ne se fera pas ce jour. Il manque des données et doit couvrir la période de 2019 à 2024. Sa conception serait toujours en cours, selon nos confrères.

































































walf