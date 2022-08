La radiothérapie de l'hôpital Le Dantec transférée à Touba

C'est la Direction des infrastructures, de l’équipement et de la maintenance (Diem) qui a donné l'information, ce vendredi. Pour Amad Diouf, la radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec sera transférée au nouvel hôpital Cheikhoul Khadim de Touba.



"Pour la radiothérapie, qui est plus complexe, elle est transférée au nouvel hôpital de Touba où de nouveaux équipements ont déjà été installés similaires à ceux de Le Dantec", a-t-il déclaré sur la Rfm. "Il a été prévu de transférer les malades à Touba pour y être suivis", précise-t-il.



Il a par ailleurs fait savoir que les services sur le cancer pour les opérations seront transférés à l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye



L'hôpital Aristide Le Dantec sera fermé, ce 15 août, le temps de sa reconstruction, qui s’opérera sur son site actuel.



Ce qui a suscité de vives réactions notamment du côté des patients et des travailleurs.



Mais le ministère de la Santé et de l’Action sociale a, à travers un communiqué de presse, annoncé un schéma de redéploiement du personnel.



















seneweb