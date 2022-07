La réaction de l'opposant Ousmane Sonko après ses rencontres avec Serigne Cheikh Saliou Mbacké et Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké, Khalif de Darou Khoudoss

"Ce vendredi 1er juillet 2022, j'ai eu l’honneur d'avoir été reçu par mes pères et guides, Serigne Cheikh Saliou Mbacké et Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké, Khalif de Darou Khoudoss.

Ces deux moments privilégiés ont été l'occasion entre autres, de recueillir leurs prières et conseils et d'échanger avec chacun d’eux sur le Sénégal et les potentialités et richesses de nos pays africains en général.

Puisse Allah leur accorder à tous deux une très longue vie et une santé de fer" réagit l'opposant Ousmane Sonko