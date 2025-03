La région de Moscou visée par une attaque massive de drones ukrainiens, au moins un mort

Alors qu'Ukrainiens et Américains tentent de s'accorder ce mardi en Arabie Saoudite sur un éventuel accord de cessez-le-feu avec la Russie, l'armée ukrainienne a frappé fort dans la nuit via une attaque massive impliquant quelque 337 drones. Cette offensive est la plus importante depuis le début de l'offensive russe en Ukraine il y a trois ans.



Si les deux belligérants s'envoient quasiment tous les jours des drones, la capitale russe est rarement visée. Cette fois, 91 engins ont été lancés sur la banlieue sud de Moscou mais aussi sur les régions de Briansk et de Belgorod, frontalières de l'Ukraine, ainsi que celles de Riazan, de Kalouga, de Voronej et de Nijni Novgorod.







A ce stade, les autorités russes font état d'au moins un mort et des blessés. Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a déclaré que les victimes se trouvaient dans les villes de Vidnoye et Domodedovo, situées juste à l'extérieur de la capitale. Sept appartements ont également été endommagés.



Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Vorobyov a publié des photos montrant l'un des appartements endommagés à côté de véhicules brûlés dans un parking. Il a ajouté que plus d'une douzaine de personnes, dont des enfants, ont dû être évacuées.



Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré que plus de 70 drones avaient été abattus alors qu'ils volaient en direction de la capitale russe. Le toit d'un immeuble de Moscou a également été endommagé.



En conséquence, le trafic aérien a été limité à l'entrée et à la sortie de six aéroports et le trafic a été interrompu à la gare de Domodedovo





Dans la nuit, l'armée de l'air ukrainienne a indiqué sur Telegram qu'elle avait abattu un missile balistique Iskander-M et au moins 79 drones dans différentes régions d'Ukraine, y compris à Kyiv.





Ces attaques surviennent alors que des représentants des États-Unis et de l'Ukraine se rencontrent en Arabie saoudite pour des négociations cruciales visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.



Deux hauts fonctionnaires ukrainiens ont déclaré lundi à l'agence AP que la délégation ukrainienne proposerait un cessez-le-feu couvrant la mer Noire et des frappes de missiles à longue portée, ainsi que la libération des prisonniers ukrainiens détenus en Russie.



Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui assistera aux pourparlers, a déclaré avant les discussions que les États-Unis feraient le point sur les propositions de l'Ukraine.



"Je ne vais pas poser de conditions sur ce qu'ils doivent faire ou sur ce qu'ils doivent faire. Je pense que nous voulons écouter pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller, puis comparer avec ce que veulent les Russes et voir quelle est la distance qui nous sépare vraiment", a déclaré M. Rubio à la presse avant son arrivée.





"Il est difficile, à la suite d'un tel événement, de parler de concessions, mais c'est la seule façon de mettre fin à cette situation et d'éviter de nouvelles souffrances", a déclaré M. Rubio, laissant entendre que Kyiv devrait envisager de faire des concessions sur ses ambitions de paix, qu'elle nourrit de longue date.



Les États-Unis ont coupé l'aide militaire à l'Ukraine et interrompu le flux de renseignements, bien que l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, ait confirmé lundi à Fox News que cette interruption n'avait pas d'incidence sur les renseignements nécessaires à la défense de l'Ukraine.



"Nous n'avons jamais interrompu l'acheminement des renseignements pour [...] tout ce qui concerne la défense de l'Ukraine", a déclaré M. Witkoff.