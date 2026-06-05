La sanction tombe pour « Mara Milliardaire »

Le détenu Abdoulaye FAYE, plus connu sous le surnom de «Mara Milliardaire», a été jugé ce vendredi 5 juin 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour évasion.



Déjà placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, pédophilie, viols répétés sur mineur de 16 ans, actes contre nature et transmission volontaire du VIH , ce marabout autoproclamé était également poursuivi pour avoir tenté de s’évader lors d’une extraction médicale à l’hôpital Abass NDAO.



À l’issue des débats, le tribunal a rendu sa décision. Il a été condamné à trois mois de prison ferme alors que le parquet en avait requis six.























































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