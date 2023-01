La souveraineté alimentaire reste 'un objectif de premier plan' (Macky Sall)

"Le combat pour la souveraineté alimentaire reste un objectif de premier plan", a-t-il assuré, samedi soir, dans son discours radiotélévisé à la nation, à l’occasion du nouvel an.



En trois ans, le budget de la campagne agricole a doublé, selon le président Sall, "passant de 40 milliards de FCFA en 2019 à plus de 80 milliards en 2022, pour soutenir les producteurs en semences, engrais et matériels agricoles".



"Cette année encore, grâce à l’intensification de nos efforts et une pluviométrie abondante, les récoltes sont satisfaisantes, avec plus de 3,6 millions de tonnes pour les céréales et 1,5 million respectivement pour l’arachide et les produits horticoles", s’est félicité le président de la République.



"Nous ferons encore mieux avec les nouveaux aménagements hydro-agricoles en cours, une meilleure maîtrise de l’eau et le développement progressif des Agropoles, des Domaines agricoles communautaires et des fermes Naatangué et Waar-Wi", a-t-il assuré.



Il a annoncé, dans le cadre de la modernisation du secteur agricole, "l’acquisition prochaine de plusieurs matériels et équipements, dont des tracteurs, moissonneuses-batteuses, kits d’irrigation, magasins de stockage et chambres froides".



















































































APS