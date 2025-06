La surprenante réaction de notre confrère Bachir Fofana convoqué par la police

"C'est par voie de presse (journal Libération) que j'ai su que je fais l'objet d'une plainte du président de l’Assemblée nationale via son avocat Me Bamba Cissé.

Hier déjà, dans la soirée, j'ai reçu une convocation de la Division spéciale de cybersécurité pour aujourd'hui à 10h pour affaire me concernant.

J'en saurais davantage une fois sur place.

Mais en attendant, souriez!! La vie est trop courte pour ne pas être heureux!!" réagit le journaliste Bachir Fofana