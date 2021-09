La sympathique patronne du resto "Le Thiof", Ngoné Sène, n'est plus!

La réussite d’un restaurant, c’est un ensemble de facteurs qui le rendent attractif pour les clients. Une offre culinaire épatante ne suffit pas. Le client doit être également considéré avec la plus grande attention, et la salle doit être accueillante. C’est sur la base de ces trois éléments qu’il est indispensable d’investir, et de fonder votre réussite. Ce qu'avait bien compris la défunte gérante du couru restaurant "Le Thiof, niché à Sicap-Baobabs" .

Son incroyable rappel à Dieu survenu hier est encore sur toutes les lèvres. ​

Constamment souriante, Ngoné Sène était aimable, mais très proactive. D'une urbanité exquise, elle était assez informée des évolutions du marché afin de proposer une offre globale en adéquation avec les attentes de ses clients, afin de maximiser leur satisfaction, et ses performances.



Toute la rédaction de dakarposte partage la peine de son personnel attentionné à son image et de sa famille éplorée.



Qu'Allah accueille feue Ngoné Sène dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !









