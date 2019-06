La vérité sur l'assaut des conducteurs de moto Jakarta...Plusieurs blessés notés... De l'électricité plane encore à Koungheul...

Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs en sait davantage sur les manifestations de protestation qui ont eu lieu ce samedi à Koungheul.

Des infos en notre possession, il ressort que les gendarmes de la localité exigent depuis quelques temps aux conducteurs de véhicules communément appelés Jakartas le port de casque mais surtout le certificat d'immatriculation et d'aptitude technique plus connu sous le nom de " carte grise". Un document indispensable à toute mise en circulation d'un véhicule qui permet l’identification du véhicule et de son propriétaire. C’est sur ce document que sont apposées les dates de fin de validité des visites techniques.

Seulement, nombre de conducteurs de Jakartas ne disposent pas de "carte grise". Ils ont alors muri leur plan à savoir s'attaquer à la brigade de gendarmerie de Koungheul.

Aux dernières nouvelles, il y'a eu plusieurs blessés de part et d'autre (gendarmes et assaillants).

Plusieurs conducteurs de motos Jakartas ont été mis aux arrêts avant d'être placés en garde à vue. Et, ses derniers entendent encore s'en prendre aux pandores.



Affaire à suivre...