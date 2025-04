Lamb : Trop puissant pour Ada Fass, Lac de Guiers 2 triomphe presque facilement !

Lac de Guiers est sorti victorieux de son combat contre Ada Fass et confirme son statut de ténor de l’arène. Dans le tournant de sa carrière, le Djato a encore montré qu’il avait de beaux restes en infligeant à Ada Fass sa quatrième défaite en carrière.





Dans cette journée qui s’est clôturée très tôt (avant 18 H 30), il a fallu moins de cinq minutes pour voir le lutteur de Guédiawaye prendre le dessus sur Ada Fass. Dès le coup de sifflet de l’arbitre, le tombeur de Siteu a acculé son vis à vis qui se retranche à côté des sacs. Dos au mur et obligé de faire un corps à corps avec Lac 2, Ada Fass tente de manœuvrer le lutteur de Walo. Ce dernier résiste à la tentative et utilise son poids pour faire tomber Ada Fass qui voit sa tête toucher le sol.



Avec cette seizième victoire, Lac de Guiers se réconcilie avec ses supporters et peut voir venir pour son avenir qui s’annonce désormais plus radieux.







































Wiwaports