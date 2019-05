Lamine Ba dément Me Sall : « Wade a les moyens de vivre »

« Je suis sûr que Wade a les moyens de vivre », a déclaré l’ex ministre de l’Environnement du Pape du Sopi, dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio, aujourd’hui. Lamine Ba a dit ne pas partager, non plus, la proposition de l’ancien ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop, qui avait proposé des salaires de 75 millions aux anciens chefs de l’Etat. « Quand on voit des sénégalais qui peinent déjà à avoir les deux repas, proposer aux anciens chefs de l’Etat une rémunération à hauteur de 75 millions de francs, c’est un peu trop », a-t-il dit.