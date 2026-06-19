Lamine CAMARA : «Je ne peux pas jouer de la même manière qu’à Monaco »

Lamine CAMARA a tenu à clarifier son rôle au sein de l’équipe nationale du Sénégal. Le milieu de terrain des Lions a expliqué que son positionnement et son style de jeu diffèrent de ceux qu’il adopte en club avec l’AS Monaco, où il évolue principalement devant la défense.



Conscient des exigences tactiques de la sélection, le jeune international sénégalais affirme privilégier avant tout l’équilibre collectif. «Je joue mon jeu et je respecte les consignes du coach. Je ne vais pas jouer de la même manière qu’à Monaco, car cela pourrait déséquilibrer l’équipe», a-t-il déclaré.



Pour Lamine CAMARA, chaque contexte implique des responsabilités différentes. Si son rôle à Monaco lui permet d’exprimer certaines qualités dans un registre plus défensif, la réalité est autre sous les couleurs du Sénégal. L’essentiel, selon lui, est d’apporter sa contribution au collectif et de répondre aux attentes du staff technique.



«A Monaco, je joue comme milieu défensif, mais ici, ce n’est pas pareil. Je suis là pour tout donner», a-t-il insisté.



Par ces propos, le joueur formé à Génération Foot réaffirme son attachement au collectif et sa volonté de se mettre au service de l’équipe nationale, quel que soit le rôle qui lui est confié.













































walf