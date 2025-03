Lamine Camara : « Il fallait réagir après le nul face au Soudan, cette victoire nous fait du bien pour la suite …»

Tout sourire en zone mixte, Lamine Camara était vraisemblablement soulagé après le succès des Lions devant les Éperviers. Le jeune monégasque a tenu à féliciter ses coéquipiers pour ce résultat ô combien important.



“Il fallait réagir après le nul face au Soudan et peu importe la manière, le plus important était d’enregistrer les trois points. La chance nous a souri donc Dieu merci. Cette victoire nous fait du bien pour la suite (…) On va prendre les prochains matchs au sérieux pour les gagner même si notre match contre la Mauritanie sera difficile” a-t-il indiqué.



































Wiwsports