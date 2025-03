Lat Diop : son accusateur refait surface et...

Mouhamed Dieng, le patron de 1xbet Sénégal, à l'origine de la procédure déclenchée contre Lat Diop, l'ancien ministre et directeur général de la Lonase, a été entendu au fond du dossier ce lundi par le juge d'instruction Idrissa Diarra.



Les Échos, qui donne l'information, rappelle que Dieng, «hors du pays depuis le début de la procédure, avait loupé les confrontations». Le journal affirme que ce dernier, «de retour au Sénégal», a maintenu ses accusations, réitérant ses propos tenus face aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic).



«Á la suite de son audition, il a été autorisé à rentrer chez lui», complète la source. Qui croit savoir qu'il lui a été «sûrement» notifié «qu'il doit rester à la disposition du juge» dans le cadre de l'instruction du dossier.



Poursuivi pour extorsion de fonds et détournement de deniers publics portant sur 8 milliards de francs Cfa et concernant son passage à la Lonase, Lat Diop a été inculpé et envoyé en prison en septembre dernier pour ces chefs à la suite d’une dénonciation du patron de 1XBet au Sénégal, Mouhamed Dieng.



L'accusé nie en bloc.

































Seneweb