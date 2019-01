Le 24 Février 2019 les sénégalais iront vers les urnes pour élire un "nouveau"président de la république .

A moins d'un mois des joutes, l'atmosphère s'électrise jour après jour. La plupart des membres de l'opposition ne cessent de véhiculer des messages irresponsables visant à embraser ce pays ou l'on vote depuis 1948. Je pense que la bataille de la rue n'est plus la solution car à mon avis ces élections auront lieu à date échue. Sous ce rapport ma conviction est que, s'ils veulent espérer remporter ces élections ils doivent dès à présent aller vers les populations avec un discours responsable et un projet de société fiable . Quand à la jeunesse je leur suggère de ne pas se faire manipuler dans le but de mettre le pays à feu. Aucun homme politique dans ce pays n'en vaut la peine car ils ne sont mus que par leur intérêt. Notre pays est un exemple dans la sous région et notre leadership doit être pérennisé par la jeunesse . Et nous n'avons pas le droit de faire perdre à notre pays sa renommée et son aura. Encore une fois de plus récupérons nos cartes et attendons le jour j pour aller paisiblement faire notre choix tout en sachant que le Sénégal devra sortir encore plus grand au lendemain des élections.(Kaddu Mbour )