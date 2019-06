Le Chinois Qu Dongyu élu à la tête de la FAO

Il est le premier Chinois à accéder à cette fonction. Qu Dongyu, vice-ministre chinois de l'Agriculture, a été élu dimanche 23 juin à la tête de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), basée à Rome, en obtenant une majorité absolue dès le premier tour de scrutin.



Qu Dongyu a obtenu 108 voix, la candidate française Catherine Geslain-Lanéelle, 71 voix, et le candidat géorgien Davit Kirvalidze, 12 voix, selon le décompte annoncé après ce premier tour.



"C'est une date historique, un nouveau tremplin" pour l'agriculture et l'alimentation dans le monde, a immédiatement réagi le nouvel élu, qui a promis de "tout faire pour être impartial et neutre". Il a aussi promis d'être "dans le concret" pour lutter contre la faim dans le monde.



Les délégués, qui ont voté à bulletin secret, avaient le choix entre trois candidats au total, après le retrait de la course d'un Camerounais et d'un Indien au cours des semaines récentes : Qu Dongyu, vice-ministre de l'Agriculture en Chine, Davit Kirvalidze, ancien agriculteur et ancien ministre de l'Agriculture de Géorgie, et Catherine Geslain-Lanéelle, ancienne dirigeante de l'Agence européenne de sécurité alimentaire (Efsa).



Le futur dirigeant, dont le mandat s'étalera sur quatre ans, du 1er août 2019 au 31 juillet 2023, succédera au Brésilien José Graziano da Silva, qui a exercé deux mandats à la tête de l'institution multilatérale.



Sous la houlette de Graziano da Silva, la FAO a amorcé un virage en faveur de méthodes agro-écologiques. Faire appel à la nature pour à la fois combattre les effets du réchauffement climatique et augmenter les rendements agricoles, tout en limitant les pesticides de synthèse qui font vivre les géants de l'agrochimie.