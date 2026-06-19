Le Directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), Toussaint Manga, condamné

Dakarposte a appris que le Directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (Lonase), Toussaint Manga, a été condamné à deux mois de prison avec sursis et à verser 5 millions de FCFA de dommages et intérêts pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, suite à une plainte du maire de Dakar-Plateau.



Selon la décision rendue mercredi, Toussaint Manga a été déclaré coupable de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles. Le tribunal l’a condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 100 000 francs CFA.



Sur le plan civil, la juridiction a également ordonné le versement de 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Alioune Ndoye en réparation du préjudice subi.



Lors du procès, l’avocat du maire de Dakar-Plateau, Me Baboucar Cissé, avait sollicité une indemnisation de 500 millions de francs CFA. Le tribunal a finalement retenu un montant largement inférieur à cette demande.



La juridiction a par ailleurs ordonné la publication de la décision judiciaire dans plusieurs organes de presse, dont le site d’information Seneweb.



L’affaire trouve son origine dans des publications diffusées sur les réseaux sociaux. Dans un message publié sur Facebook, Toussaint Manga avait formulé plusieurs accusations à l’encontre d’Alioune Ndoye, évoquant notamment des allégations de mauvaise gestion ainsi que des revenus supposément liés à la Lonase.



Estimant que ces déclarations portaient atteinte à son honneur et à sa réputation, Alioune Ndoye avait engagé une procédure judiciaire par citation directe après avoir demandé, sans succès, le retrait des propos incriminés.



Avec ce jugement, le tribunal correctionnel de Dakar rappelle les exigences de responsabilité qui encadrent la diffusion d’accusations publiques, notamment sur les réseaux sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à la réputation d’autrui.



Sauf recours devant une juridiction supérieure, cette décision marque une nouvelle étape dans ce contentieux opposant les deux responsable













































avec leral