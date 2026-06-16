Le G7 fait monter la pression sur Poutine pour arrêter la guerre avec l'Ukraine

Réunis à Évian en présence de Volodymyr Zelensky, les dirigeants du G7 ont affiché, mardi 16 juin, une volonté commune d'intensifier la pression sur le Kremlin pour arrêter la guerre en Ukraine, Donald Trump promettant lui-même de faire tout son possible pour y parvenir.



Les États-Unis étaient "focalisés sur l'Iran", a reconnu le président américain. Mais "ceci va être derrière nous", a-t-il dit, alors que Washington a conclu dimanche un protocole d'accord avec Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.



"Je vais faire tout ce que je peux" pour mettre fin à la guerre en Ukraine, promet désormais Donald Trump, estimant que "la Russie devrait conclure un accord".



Le milliardaire républicain a expliqué être motivé par le nombre "phénoménal" de morts russes et ukrainiens. "La seule raison pour laquelle je m'en mêle, c'est que je n'aime pas voir 25 000 jeunes mourir chaque mois", a-t-il ajouté.





Donald Trump, qui par le passé s'est plutôt montré conciliant avec Vladimir Poutine, a rencontré mardi une vingtaine de minutes le président ukrainien avec lequel il entretient des relations houleuses, et devait le voir de nouveau dans l'après-midi.



Leur dernière rencontre remontait à fin décembre dans la résidence du milliardaire américain à Mar-a-Lago, en Floride.



Couper les financements



Pour forcer la main à Vladimir Poutine, les dirigeants du G7 sont d'accord pour "augmenter la pression" via des "sanctions" sur les hydrocarbures, principale source de financement de l'effort de guerre russe en Ukraine, a annoncé mardi une source diplomatique française.



Ils vont également "soutenir la dynamique (en faveur de Kiev sur le terrain, ndlr) en fournissant à l'Ukraine des moyens de défense anti-aérienne, des moyens de mieux se protéger, des moyens de consolider les acquis", a ajouté cette source.



"C'est formidable que tout le monde comprenne que la Russie ne va pas gagner et que nous devons pressuriser Poutine pour qu'il mette un terme à cette guerre", a réagi Volodymyr Zelensky, qu'Emmanuel Macron a invité à rester jusqu'à la fin du sommet mercredi.



Après les frappes meurtrières russes lundi en Ukraine, Volodymyr Zelensky avait demandé "davantage de pression sur l'agresseur et davantage de soutien à la défense aérienne de l'Ukraine". Jusqu'à présent, au sein du G7, seuls les Européens et les Canadiens avaient manifesté un soutien indéfectible.



Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé mardi que le Royaume Uni allait fournir de l'uranium enrichi à l'Ukraine pour ses centrales nucléaires et imposer de nouvelles sanctions à la Russie.



De son côté, le premier ministre Mark Carney a annoncé de nouvelles sanctions canadiennes visant la flotte fantôme russe, ses revenus énergétiques, son secteur de l'industrie de la défense et les acteurs de la désinformation.



"Unité et détermination"



"Je le dis avec toute la prudence et la retenue requises : pour la première fois, une fenêtre peut lentement s'ouvrir ici pour la diplomatie", a de son côté commenté lundi le chancelier allemand.



Lundi, le président du Conseil européen António Costa, également présent à Évian, avait souligné que "l'unité et la détermination du G7 sont essentielles" pour mettre fin au conflit.



De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pointé que la Russie montrait des signes de faiblesse. Pour l'heure, Vladimir Poutine s'est montré inflexible.



Lundi, le président ukrainien a proposé de rencontrer son homologue russe aux États-Unis. "Nous avons discuté avec le président Trump de la possibilité d'organiser une telle rencontre aux États-Unis, dans un format que Poutine aurait beaucoup plus de mal à refuser", a-t-il déclaré sur X. "Nous verrons ce qui en résultera".