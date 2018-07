Le Général Meïssa Niang à Touba...Les raisons de sa visite chez Serigne Mountakha ...(EXCLUSIVITE DAKARPOSTE)

Il revient à dakarposte qu'il encore tenu à exprimer sa reconnaissance et ses remerciements au président de la République. ’’Un devoir de reconnaissance et une obligation de remerciement sans cesse renouvelés, s’imposent pour cette marque de confiance que le chef de l’Etat Macky Sall m’a accordée’’ aurait t-il déclaré.

Pas plus tard que le vendredi dernier, le Haut Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, le Général de corps d’armée Meïssa Niang, a fait ses adieux à Dakar, à ses hommes, laissant le commandement au Général Cheikh Sène.Dakarposte, qui a ses réseaux de renseignements un peu partout et à des niveaux insoupçonnés, est en mesure de révéler que le Général Meïssa Niang s'est discrètement rendu ce lundi matin à Touba. Précisément chez le khalif général des mourides.Renseignements pris, il a tenu à faire part à Serigne Mountakha Mbacké de son départ aux manettes des pandores , non sans lui révéler que désormais il est admis dans la deuxième section des Officiers généraux avant de recueillir des prières du saint homme.