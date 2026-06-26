Le Japon défiera le Brésil en 16es de finale, la Suède parmi les meilleurs troisièmes, les Pays-Bas retrouveront le Maroc

Le Japon sera bien au rendez-vous des 16es de finale. La Suède sera aussi de la partie. Les deux équipes ont fait match nul à Dallas, lors de la 3e journée du groupe F (1-1). Cela permet aux Nippons de prendre la 2e place et d'aller défier prochainement le Brésil. Les Scandinaves, eux, valident leur billet en faisant partie des meilleurs troisièmes avant les résultats des derniers groupes. A Kansas City, les Pays-Bas ont battu la Tunisie (3-1) et finissent en tête. Ils seront opposés au Maroc pour un joli choc.





La première période du duel entre Japonais et Suédois ne restera clairement pas dans les mémoires. Malgré l'enjeu, les deux équipes ont d'abord manqué d'inspiration et de volonté dans leur animation offensive. Les Nippons ont misé sur le sérieux avec un bloc bien place. Plus cohérents, ils se sont tout de même procurés la seule occasion juste avant la pause avec une frappe de Keito Nakamura bien détournée par Jacob Widell Zetters, titulaire surprise dans la cage scandinave.





Une seconde période beaucoup plus animée



Graham Potter, le sélectionneur anglais de la Suède, a procédé à quelques changements après la déroute devant les Pays-Bas (5-1) et ses hommes ont nettement manqué de repères. Aligné en soutien de Viktor Gyökeres et Alexander Isak, Anthony Elanga a été surveillé de près et cela a suffi pour totalement éteindre l'attaque des Blagult.









Heureusement, la rencontre, déjà assez rythmée, s'est emballée à la reprise dans le sillage de Japonais dominateurs. Daizen Maeda a ouvert le score en concluant un joli mouvement initié par Ritsu Doan (1-0, 56e). La Suède a cependant vite répliqué et égalisé sur une magnifique frappe enroulée d'Anthony Elanga, servi par Gyökeres (1-1, 62e).





Isak s'est aussi mis en évidence (65e). Le gardien nippon Zion Suzuki a même sauvé les siens à deux reprises en toute fin de match devant Elanga (90e+3) puis Isak (90e+4). Le Japon termine 2e avec 5 points et ira défier le Brésil à Houston le lundi 29 juin. La Suède, 3e avec 4 points, verra également les 16es de finale et affrontera possiblement la France.





Les Pays-Bas sans pitié avec la Tunisie



En pleine déroute lors de ses deux premiers matches, la Tunisie a encore sombré devant les Oranje à Kansas City avec deux buts encaissés en moins de dix minutes sur un csc d'Ellyes Skhiri (1-0, 3e) et une réalisation de Brian Brobbey à la suite d'un coup franc (2-0, 7e).

Si Hazem Mastouri a redonné espoir aux Aigles de Carthage (2-1, 54e), Jan Paul van Hecke leur a remis la tête sous l'eau (3-1, 62e). La nomination en urgence d'Hervé Renard à la place de Sabri Lamouchi après la première journée n'aura rien apporté aux Tunisiens, déjà éliminés avant cette 3e journée et qui quittent le Mondial sur un nouveau revers. Les Néerlandais, premiers avec 7 points, auront fort à faire en 16e de finale le mardi 30 juin face au Maroc à Monterrey.