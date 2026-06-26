MONDIAL 2026 : PAPE THIAW ASSUME LES CRITIQUES ET TRACE LES AXES D’UNE RÉACTION ATTENDUE FACE À L’IRAK

À la veille d’un match capital contre l’Irak, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, s’est exprimé sur les critiques entourant ses choix tactiques, notamment après la défaite face à la Norvège. Dans un contexte marqué par deux revers consécutifs, le technicien reconnaît la pression mais affirme que son staff et son groupe travaillent activement à une réaction.



Interrogé sur les attentes autour de son approche tactique, le sélectionneur n’a pas esquivé les critiques. Il admet la légitimité des interrogations tout en appelant à la cohésion et à la mobilisation générale.



« Ça parle beaucoup, il faut l’admettre, surtout quand on sort de deux défaites et qu’on était cités parmi les favoris. Maintenant, il faut sonner la révolte, que ce soit sur le plan tactique de mon côté ou du côté des joueurs. Nous travaillons et nous ferons les meilleurs choix pour aller chercher la qualification », a-t-il déclaré.



Conscient des enjeux sportifs et symboliques de cette rencontre, Pape Thiaw insiste sur la nécessité d’une réponse collective. Le Sénégal doit impérativement s’imposer pour espérer poursuivre son parcours dans la compétition.



Sur le plan de l’effectif, le sélectionneur a confirmé une absence de taille : celle du gardien Édouard Mendy, légèrement blessé lors de la dernière rencontre. Tous les autres joueurs sont en revanche disponibles et aptes à tenir leur rôle dans ce match décisif.



« On est vraiment focalisés sur le match de demain. Tout le reste est derrière nous. Nous voulons gagner et continuer cette compétition », a-t-il insisté.



À la veille du match décisif face à l’Irak, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, appelle ses joueurs à réagir après deux défaites. Conscient de l’enjeu, il insiste sur la nécessité de se mobiliser pour aller chercher la victoire et entretenir l’espoir d’une qualification.





Au-delà de l’urgence du résultat, Pape Thiaw a également élargi son propos à la dimension historique du football sénégalais. Évoquant la génération de 2002, il rappelle le parcours marquant de ses prédécesseurs, tout en estimant que l’actuelle sélection a les moyens de faire encore mieux.



Selon lui, cette équipe est appelée à écrire une nouvelle page de l’histoire du football national, portée par une ambition assumée de dépassement.



« Cette génération a envie de faire mieux que nous en 2002. Tout commence par le match de demain. Ils sont motivés, déterminés et veulent donner du bonheur au pays », a-t-il souligné.



Enfin, le sélectionneur a lancé un appel appuyé aux supporters sénégalais, les invitant à jouer pleinement leur rôle dans cette rencontre décisive. Pour lui, le soutien du public constitue un levier essentiel dans la quête de qualification.



« Nous avons besoin de nos supporters. Leur présence et leur énergie peuvent nous aider à aller chercher cette qualification », a-t-il conclu.