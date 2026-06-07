Le Maroc engage une nouvelle bataille contre le Sénégal devant la CAF

La demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 opposant le Sénégal au Maroc continue de faire couler beaucoup d’encre plusieurs jours après son issue. D’après des informations rapportées par Foot Africa et confirmées par Dsports, la Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une nouvelle enquête disciplinaire à la suite d’une plainte déposée par la délégation marocaine.



Au centre de cette affaire figure Yaya BALDÉ, président de la Ligue régionale de football de Kolda et membre de la délégation sénégalaise. Son comportement lors de la rencontre est contesté par la partie marocaine, qui a saisi l’instance continentale.



Dans le cadre de l’enquête, la commission disciplinaire de la CAF a procédé à l’audition de plusieurs responsables sénégalais afin de recueillir leur version des faits. Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye SOW, a notamment été entendu par visioconférence.



Par ailleurs, la CAF a adressé une correspondance officielle à la FSF pour confirmer l’identité de Yaya BALDÉ et lui permettre de répondre aux accusations formulées à son encontre.



Selon des sources proches du dossier citées par Dsports, les faits reprochés seraient survenus dans un contexte particulièrement tendu. Des membres du staff technique sénégalais ainsi que plusieurs joueurs auraient été victimes d’insultes à caractère raciste émanant de certains supporters marocains présents dans les tribunes.



Face à cette situation, Yaya BALDÉ aurait réagi par des gestes en direction du public. C’est précisément cette réaction qui est aujourd’hui examinée par la commission disciplinaire de la CAF.



Cette nouvelle procédure vient prolonger les tensions déjà perceptibles entre les deux sélections depuis la finale de la CAN 2025, ajoutant un nouvel épisode à une rivalité devenue particulièrement sensible sur la scène du football africain.















































walf