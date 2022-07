Le Ministre de l’Intérieur visite les lieux de vote à Touba : Le khalife Serigne Mountakha prie pour un scrutin apaisé

Le ministre de l’Intérieur était à Touba dans le cadre de son programme de visite des lieux de vote dans les régions. Après Mbour et Thiès, le ministre est arrivé à Touba, ce jeudi en début d’après-midi. Antoine Félix Abdoulaye Diome a été reçu par le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dans sa résidence de Darou Minam. Sur place le Khalife général a échangé avec son hôte, qui a profité de l’occasion pour lui transmettre les vœux de santé et de longévité adressées par le Président de la République Macky Sall.



« Je suis venu à Touba dans le cadre du programme de visite des lieux de vote, mais aussi sur instruction du Président de la République pour solliciter vos prières pour la paix, un hivernage prospère au Sénégal » a confié Antoine Félix Abdoulaye Diome au guide religieux. Le khalife général, visiblement satisfait et très enthousiaste, a remercié le ministre de l’Intérieur pour cette démarche qui recoupe celle de l’administration territoriale, avant de formuler des prières pour le Président de la République et pour le Sénégal.



A la sous-préfecture de Ndame, Antoine Félix Abdoulaye Diome a visité le magasin de stockage du matériel électoral destiné aux différents bureaux de vote de Touba.























































