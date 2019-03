Le PS tient sa 12ème session élargie aux Secrétaires généraux samedi prochain

Le Bureau politique du Parti socialiste se réunit en session, le samedi 16 Mars 2018, à 10 heures précises, à la Maison du Parti, Léopold Sédar SENGHOR, sous la présidence de son Secrétaire général, le Président Ousmane Tanor DIENG.

Cette session, la 12ème du genre, portera sur la vie politique nationale, notamment les enseignements à tirer du scrutin présidentiel du 24 Février 2019. Auparavant, le Bureau politique fera le point du processus de vente des cartes et de démarrage du renouvellement des instances de base, avant de dégager des perspectives d’activités à court et moyen termes.

Cette session qui est élargie aux Secrétaires généraux des coordinations, aux camarades députés, membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, du Conseil Economique Social et Environnemental, aux Maires et Présidents de Conseil départemental, donnera l’opportunité, au bureau politique, de se prononcer sur les questions majeures d’actualité.