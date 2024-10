Le Pastef porte plainte contre Barthélémy Dias

L'attaque subie par les militants de Pastef, accompagnés de leur leader Abass Fall, prend une tournure judiciaire. Selon "PressAfrik", le pool judiciaire de Pastef a déposé une plainte contre le maire de Dakar, Barthélémy Dias, sa secrétaire, ainsi que des personnes non identifiées.



Selon Me Abdinar Ndiaye, qui s'est confié à notre micro, la plainte ne concerne pas seulement le parti dirigé par Ousmane Sonko, mais également toutes les victimes de cette attaque.



Celle-ci vise M. Dias, pour "association de malfaiteurs", "destruction de biens d'autrui", "tentative de meurtre", "menaces de mort et complicité".

















































































