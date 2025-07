Le Pm, Ousmane Sonko, filmé à Touba- Mystère autour d'un séjour ...express!

Que mijote encore Ousmane Sonko? Mystère et boule de gomme !



Alors qu'un étrange flou règne au sommet de l’Etat, la descente dans la capitale du mouridisme du chef de l'ossature gouvernementale, a été, pourrait-on dire, préparée dans un secret absolu.



En effet, dakarposte, au parfum de ce déplacement-express, mais mystérieux, d'Ousmane Sonko à Touba, a remué ciel et terre aux fins d'en savoir davantage, notamment le motif, mais aucune information n'est divulguée. Du moins, pour le moment car nos radars fureteurs "creusent" encore pour en savoir un peu plus !



Une visite de quelques petites heures, ce samedi, qui intervient dans un contexte marqué par ce qu'il est convenu d'appeler "la sortie virulente de Sonko". Qui, pour paraphraser l'autre , " a lancé de nombreuses piques contre le chef de l’État, dénonçant à mots couverts un complot au sein de Pastef qui viserait à l’évincer."













