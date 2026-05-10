Le Pr Diomaye Faye s'envole pour Nairobi- Le point sur ce sommet co-organisé par la France et le Kenya

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin à destination de Nairobi, où il participera, jusqu’au 13 mai, au Sommet « Africa Forward ».



Cette rencontre, qui inaugure un nouveau format de dialogue entre l’Afrique et la France, réunira des chefs d’État, des institutions financières et des acteurs économiques autour des grands enjeux du continent.



Le Sénégal y portera la voix d’une Afrique exigeante sur le financement de son développement, la paix et la souveraineté de ses choix



Co-organisé par la France et le Kenya, ce sommet vise à renouveler le partenariat entre la France et les pays africains, en se concentrant sur les investissements économiques, l'innovation, la jeunesse et l'entrepreneuriat.



Il s'agit d'un sommet Afrique-France, marquant une étape importante car c'est la première fois qu'un tel sommet est organisé dans un pays anglophone.