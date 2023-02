Le Préfet de Mbacké interdit le meeting de Ousmane Sonko

Le préfet de Mbacké Amadoune Diop vient d’interdire le meeting de Pastef prévu à Mbacké. Dans son arrêté, il explique que «la déclaration demeure irrecevable, car ne respectant pas les dispositions du code pénal qui, en son article 96, dispose que "la déclaration fait connaître les prénoms, noms et domiciles des organisateurs et, est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la Région’’.



Par conséquent, avertit-il, "la manifestation prévue au Boulevard de Ndoyenne Mbacké n’aura pas lieu aux dates et heures indiquées", dit-il dans son texte ci-dessous.









































leral