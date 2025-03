Le Président Diomaye : « Le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du Barreau »

Je suis profondément attristé par le décès de Me Cheikh Khoureyssi Bâ. Le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du Barreau, un homme de principes, profondément attaché à la justice et aux libertés » a posté sur les réseaux sociaux le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Ainsi, à travers ses mots, le chef de l’Etat rend hommage au « parcours remarquable » de l’avocat sénégalais et à son engagement constant pour la défense du droit et la promotion du débat public.



« J’adresse mes condoléances émues à sa famille, à ses proches, au Barreau du Sénégal et à tous ses confrères. Qu’Allah, dans Sa miséricorde, lui accorde le repos éternel et console ses proches dans cette épreuve », a-t-il ajouté.













































Le Soleil