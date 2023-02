Le Président Macky Sall à Ndiassane : La famille Kountiyyou liste ses doléances

Le Président Sall a effectué la prière du vendredi à Ndiassane après les quelques étapes d'inauguration à Thiès dans le cadre de sa tournée économique. Il sera ensuite accueilli par le Khalife de Euhloul Kountyyou, Cheikh Al Bécaye Al Bécaye Kounta. Lors de cet entretien avec la famille Kounta, celle ci a saisi l'occasion pour lister quelques doléances. Lesquelles, tournent autour de l'octroi de bourses d'études pour 60 étudiants, fils de Ndiassane qui sont en Algérie, la réhabilitation de l'enceinte prévue pour les grands évènements religieux, un centre de santé et un centre commercial d'un coût de près de 2 milliards FCFA.

Prenant la parole, le Président Macky Sall a promis de partager les sollicitations et attentes soulignées par la famille Kountiyyou.

Il en a profité pour solliciter des prières auprès du Khalife des Kountiyyou pour la paix, la stabilité, la prospérité dans le pays et la réussite des projets du gouvernement.



À rappeler que la délégation était composée du président du CESE, Idrissa Seck, du ministre de l'intérieur Antoine Diome, du gouverneur de région, Alioune Badara Mbengue, du ministre conseiller Talla Sylla.



















































dakaractu