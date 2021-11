Le Président Macky Sall chez Thione Seck pour présenter ses condoléances

Comme vous le voyez sur cet extrait, le chef de l'Etat s'est rendu ce dimanche dans l'après midi au domicile du défunt chanteur Thione Ballago Seck.

Le Président de la République, qui a un emploi du temps au pas de charge, a finalement présenté ses condoléances à la veuve et à la progéniture du regretté parolier décédé au mois de Mars dernier des suites d'une maladie au centre hospitalier de Fann.



Ancien chanteur, dans les années 1970, de l’Orchestre Baobab, une formation adepte d’une salsa afro-cubaine à la sauce sénégalaise, Thione Seck avait fondé dans les années 1980 Raam Daam, un groupe de pur mbalax, genre né de la rencontre entre plusieurs rythmes locaux, le chant, le funk, et parfois le reggae. Sa discographie comprend notamment Allô Petit, Orientissime et Diaga.



Il a été inhumé au cimetière musulman de Yoff.