Le Président Macky Sall convoque le Conseil des Ministres aujourd'hui

A peine la tenue du scrutin et la proclamation des résultats de la Présidentielle, le gouvernement Dione va rencontrer ce mercredi le président Macky Sall pour le premier Conseil des Ministres du deuxième mandat à l'actif du ci-devant chef de file de l'APR . La réunion aura lieu sauf revirement au palais présidentiel.

Occasion en or certainement pour le président Sall de féliciter les uns et les autres particulièrement le Premier Ministre Mohamed Dione, le ministre des Finances Amadou Ba, entre autres ministres, directeurs de sociétés parmi d'autres responsables et militants qui ont véritablement mouillé le maillot aux fins de faire rempiler à la magistrature suprême le successeur de Wade aux manettes du pouvoir Exécutif.

Tout porte à croire que Macky saisira l'opportunité pour derechef attirer l'attention des membres du gouvernement sur les valeurs qui doivent guider toute l'action gouvernementale, bref le chef de l'Etat va encore booster "l'ossature Dione".



Inutile d'être devin pour subodorer que c'est tout sourire que le Président Sall et les membres du gouvernement vont se retrouver à la légendaire salle abritant le Conseil des Ministres .

Mais, croyez-en les radars de dakarposte, les jours de certains ministres et directeurs de sociétés sont comptés!