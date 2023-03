Le Ramadan débute dans un climat de tensions au Proche-Orient

Une foule de musulmans s'est rassemblée sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem pour la prière du soir, alors que les fidèles se préparent à entamer le mois du Ramadan.



Cet espace, qui comprend le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, occupe une partie du mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme. L'esplanade des Mosquéesest le point de convergence de nombreux musulmans, en particulier lors du mois de ramadan.



Cette année, le Ramadan débute ce jeudi alors que le conflit israélo-palestinien semble emporté dans une nouvelle spirale de violence depuis le début de l'année.





Dans ce contexte, les Nations unies ont appelé "toutes les parties à s'abstenir de mesures unilatérales qui provoquent une escalade des tensions" et "tout acte provocateur en cette période sensible".



L 'émissaire de l'ONU pour la paix au Proche-Orient s'est ainsi dit "profondément préoccupé" par la poursuite des activités israéliennes visant à étendre les colonies dans les territoires palestiniens.



Pour la plupart des familles, c'est un moment de fête. A Ramallah, en Cisjordanie, des milliers de personnes ont applaudi l'illumination des décorations qui marquent le mois du Ramadan.



Le Ramadan, un mois de jeûne de l'aube au crépuscule, de prières et de partage, est suivi chaque année par des centaines de millions de musulmans de par le monde.