Le Sénégal investit 102 milliards de FCFA dans l'achat d'armes en 2023

Selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix (SIPRI), cité par la Banque mondiale et relayé par ConfidentielDakar, le Sénégal a significativement renforcé son arsenal militaire en 2023. Le pays a consacré un total de 102 milliards de FCFA (soit environ 170 millions de dollars) à l'acquisition d'armes, marquant une nette augmentation par rapport aux années précédentes. Près de 80 % de ces achats ont été effectués auprès de fournisseurs français, consolidant ainsi la position de la France comme principal partenaire dans ce domaine.



En comparaison, en 2017, le Sénégal avait dépensé 28,8 milliards de FCFA (environ 48 millions de dollars) pour ses équipements militaires. Les années 2021 et 2022 avaient quant à elles enregistré des dépenses avoisinant les 13,2 milliards de FCFA (soit 22 millions de dollars). Cette hausse notable des investissements en 2023 s'explique en partie par la multiplication des courtiers en armement à Dakar, tant locaux qu'étrangers, facilitant ainsi les transactions.



Les autorités sénégalaises ont justifié cette augmentation par la nécessité de renforcer leurs capacités militaires pour préserver la stabilité du pays et faire face aux défis sécuritaires actuels.













































Dakaractu