Le Sénégal remporte le CHAN

A l'issue des prolongations, les deux équipes étaient à égalité 0-0.



Le CHAN 2023 s'est joué en Algérie.



‘’Après la CAN, le Sénégal remporte la coupe du #CHAN ! Chaleureuses félicitations aux vaillants Lions locaux et à leur encadrement pour cette victoire historique qui couronne un parcours héroïque. Chers lions, vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière de vous'', a écrit sur twitter le chef de l'État Macky Sall.



Les Lions locaux entrent dans les annales du football en offrant au Sénégal son premier CHAN.



L'équipe A avait remporté

la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en février 2022, au Cameroun, aux dépens de l’Egypte.



Le Sénégal devient la première nation à remporter les 3 trophées de la Confédération africaine de football (CAF): Coupe d’Afrique des Nations, Championnat d’Afrique des Nations et Coupe d'Afrique des nations de beach soccer.



La particularité du CHAN est que les équipes participantes ne peuvent aligner que des joueurs évoluant dans les clubs de leur pays.



La CAF a initié cette compétition en 2009, dans le but de contribuer à la promotion du football africain.





































aps