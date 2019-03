Le Sénégal renverse le Mali grâce à Mané et Moussa Konaté (2-1)…

Sadio Mané et Moussa Konaté, tous les deux rentrés en seconde période, ont su en cinq minutes renverser les Aigles du Mali. Mené 1-0, l’attaquant de Liverpool, qui n’avait plus marqué depuis la Coupe du monde contre Japon, a permis aux Lions de revenir dans le match (1-1), sur un but d’anthologie. Quelques minutes plus tard Sadio Mané offre à Moussa Konaté le but qui scelle le sort du match. 2-1, le score en reste là !