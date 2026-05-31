Le Sénégal tombe en match amical face aux États-Unis (3-2) à dix jours de la Coupe du monde

Les premiers indicateurs tombent : en match amical, dimanche soir, à Charlotte, le Sénégal, qui affrontera l'équipe de France lors de la phase de groupes du Mondial, s'est incliné face aux Etats-Unis (3-2) à dix jours du début de la compétition. La Team USA a offert une brillante prestation offensive en première mi-temps, portée par Christian Pulisic et Ricardo Pepi, tandis que l'ancien attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a inscrit un doublé dans cette défaite décevante pour le Sénégal, futur adversaire de la France au Mondial pour le premier match du groupe I le 16 juin.



Sergino Dest a ouvert le score dès la sixième minute, bien servi par Pulisic depuis le côté gauche après une jolie passe de Pepi qui a trompé la défense sénégalaise. Dès la 19e minute, Pulisic a doublé le score, avant que Mané ne permette aux finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des nations de revenir à 2-1 juste avant la pause (43e).



Après la mi-temps, où le coach Mauricio Pochettino a effectué pas moins de dix changements, perturbant ainsi la Team USA, Mané a signé un doublé après une passe en retrait maladroite de Miles Robinson et une sortie hasardeuse du troisième gardien, Chris Brady. Enfin, Folarin Balogun a inscrit le but du 3-2, après avoir été impliqué dans deux buts refusés pour les États-Unis, une première fois pour un hors-jeu, une deuxième fois pour une faute de l'attaquant de Monaco.