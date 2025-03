Le Sénégal va lever 250 milliards CFA sur le marché de l’UMOA

L’agence régionale de gestion et de promotion des titres publics de la Zone UEMOA, a publié sur son site officiel le calendrier provisoire des émissions de titres publics du deuxième trimestre 2025. Selon le tableau publié par UMOA-Titres exploré par WalfNet, le Sénégal prévoit de capter 250 milliards FCFA, 115 milliards en BAT (Bon admissible du trésor) et 135 milliards en OAT (Obligation assimilable du trésor). En détail, le Sénégal va lever 35 milliards en avril, 140 milliards en mai et 70 milliards en juin.



Le calendrier rendu public par UMOA-Titres intègre également les émissions prévues par les États du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée – Bissau, du Mali, du Sénégal, du Niger, du Togo.





La Côte d’Ivoire arrive en tête des émissions avec 1185 milliards FCFA à capter entre avril et juin. Elle est suivie du Mali (345 milliards FCFA) et du Burkina (340 milliards FCFA).



Le volume global des émissions de titres publics pour le deuxième trimestre 2025 dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) s’établit à 2600 milliards de francs CFA. Il s’agit de 1022,5 milliards en BAT et 1577,5 milliards en OAT.























Walf