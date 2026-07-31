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Le TF 528 de Touba : l'acte fondateur d'une cité devenue une puissance territoriale

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 31 Juillet 2026 à 19:43 modifié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 21:43

De la clairière du Baol au deuxième pôle urbain du Sénégal, l'histoire de Touba illustre la manière dont un simple titre foncier est devenu le socle juridique d'un projet spirituel, urbain et civilisationnel sans équivalent en Afrique de l'Ouest.


Le TF 528 de Touba : l'acte fondateur d'une cité devenue une puissance territoriale
En histoire, certains textes façonnent durablement le destin des peuples. Constitutions, traités ou lois fondatrices marquent généralement les grandes étapes de la construction des États.
Mais, il arrive qu'un document d'apparence plus modeste exerce une influence tout aussi déterminante.

Au Sénégal, le Titre foncier n° 528 de Touba, immatriculé le 11 août 1930 sous l'administration de l'Afrique occidentale française, appartient à cette catégorie singulière d'actes juridiques dont la portée dépasse largement leur objet initial.

À première vue, d’après notre confrère de la RTS, il ne s'agit que d'un document cadastral portant sur environ 400 hectares autour de la Grande Mosquée de Touba. Pourtant, près d'un siècle plus tard, cet acte apparaît comme l'un des piliers de la continuité territoriale d'une ville qui s'étend aujourd'hui sur près de 300 km², faisant d'elle l'un des plus vastes ensembles urbains du Sénégal et l'un des principaux pôles démographiques d'Afrique de l'Ouest.

Le TF 528 de Touba : l'acte fondateur d'une cité devenue une puissance territoriale
Une vision née au cœur du Baol

L'histoire de cette trajectoire exceptionnelle remonte à 1887, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba fonde Touba. L'événement est traditionnellement présenté comme un acte fondateur du mouridisme. Il constitue également, sous l'angle de l'aménagement du territoire, la naissance d'un projet urbain d'une remarquable modernité.

En choisissant d'établir sa cité dans une clairière du Baol, loin des centres administratifs et commerciaux de l'époque, le fondateur de la confrérie mouride ne crée pas seulement un espace de recueillement.
Il imagine un territoire organisé autour d'une vision spirituelle, d'une autorité religieuse et d'une communauté appelée à se développer dans la durée.

Ses invocations, qui demandaient que Touba devienne une cité bénie ouverte aux croyants sincères et un lieu de grâce comparable, sur le plan spirituel, au pèlerinage de La Mecque pour ceux qui ne pouvaient s'y rendre, traduisent déjà cette ambition d'ériger un espace dont la vocation dépasserait largement son cadre géographique.

Le TF 528 de Touba : l'acte fondateur d'une cité devenue une puissance territoriale
Quand le droit consacre une légitimité spirituelle

À la fin du XIXᵉ siècle, les droits sur la terre reposent essentiellement sur les usages coutumiers, l'ancienneté de l'occupation et la reconnaissance des communautés.
L'arrivée de l'administration coloniale introduit cependant une nouvelle logique : la sécurité foncière passe désormais par la reconnaissance juridique.

Dans ce contexte, le bail accordé en septembre 1928 marque une étape décisive. Pour la première fois, l'administration reconnaît officiellement l'existence d'un territoire placé sous l'autorité de la communauté mouride.

Deux ans plus tard, l'immatriculation du Titre foncier n° 528 vient consacrer cette reconnaissance. Plus qu'un simple acte administratif, ce document devient le socle légal sur lequel pourra s'appuyer le développement futur de la cité.

Le véritable apport du TF 528 ne réside pas uniquement dans la délimitation d'un espace. Il garantit surtout la continuité d'un projet territorial appelé à traverser les époques et les mutations institutionnelles.


Une continuité rare dans l'histoire foncière africaine

L'un des défis majeurs rencontrés par de nombreux territoires africains réside dans la succession de régimes fonciers parfois contradictoires : droit coutumier, législation coloniale puis droit national.

Le TF 528 de Touba : l'acte fondateur d'une cité devenue une puissance territoriale
Touba constitue une exception remarquable

Grâce à la reconnaissance juridique acquise dès la période coloniale et à la forte légitimité sociale de son organisation religieuse, la ville traverse ces différentes étapes sans rupture majeure de sa gouvernance foncière.

L'indépendance du Sénégal, en 1960, ne remet pas en cause cet équilibre. Bien au contraire.
La loi sur le Domaine national de 1964, qui transforme profondément le régime foncier dans l'ensemble du pays, n'altère pas la singularité de Touba.
La cité développe progressivement un modèle original où cohabitent droit moderne, héritage coutumier, gouvernance religieuse et organisation communautaire.

Les fondements d'une expansion méthodiquement organisée

Une nouvelle étape est franchie en 1975, lorsqu'un arrêté ministériel autorise le morcellement d'une partie du TF 528 au profit de plusieurs dignitaires mourides.
Derrière cette mesure administrative se dessine une stratégie d'organisation de l'espace destinée à accompagner la croissance de la ville.
La création de la Communauté rurale de Touba, l'année suivante, accélère cette dynamique. Initialement conçue comme un instrument de décentralisation, elle devient également un levier d'expansion territoriale.

Peu à peu, les villages environnants s'intègrent à l'aire urbaine. Les lotissements se multiplient, de nouveaux quartiers émergent et les infrastructures suivent l'évolution démographique.

Contrairement à de nombreuses métropoles africaines confrontées à une urbanisation souvent subie, Touba semble développer une logique d'anticipation. Son expansion s'inscrit dans une vision de long terme, où les besoins des générations futures occupent une place centrale.



De 400 hectares à près de 300 km²

Les chiffres, selon nos confrères de la RTS, témoignent de cette transformation exceptionnelle.
Le périmètre initial d'environ 400 hectares, soit près de 4 km², s'est progressivement étendu jusqu'à atteindre près de 30 000 hectares, correspondant à environ 300 km².

Autrement dit, la superficie de Touba est aujourd'hui près de soixante-quinze fois supérieure à celle couverte par le titre foncier originel.
Selon des données relayées par la RTS, cette superficie dépasse largement celle du département de Dakar, qui couvre environ 77 km².
Cette évolution confirme que Touba ne peut plus être appréhendée sous le seul prisme de sa vocation religieuse.
Elle s'impose désormais comme un acteur territorial majeur, un centre urbain de premier plan et un puissant moteur démographique au Sénégal.



Une leçon d'aménagement du territoire

Au-delà de son histoire singulière, l'expérience toubienne interpelle les spécialistes de l'urbanisme, du foncier et de la gouvernance territoriale.
Comment une ville née d'une inspiration spirituelle a-t-elle pu devenir un espace urbain d'une telle ampleur sans disposer des attributs traditionnels des capitales politiques ou économiques ?

La réponse tient sans doute à la combinaison de plusieurs facteurs : une vision fondatrice, une forte légitimité sociale, une gouvernance institutionnelle stable et une remarquable maîtrise du foncier.

Le TF 528 n'a pas seulement garanti un droit de propriété. Il a assuré la continuité juridique d'un projet collectif, permettant à une communauté de développer son territoire sur plusieurs générations.

À l'heure où le Sénégal poursuit sa réflexion sur la réforme foncière, l'urbanisation et l'aménagement du territoire, l'histoire de Touba offre un enseignement d'une portée universelle.
Elle rappelle que les grandes réalisations humaines ne reposent pas uniquement sur les ressources financières ou les infrastructures, mais aussi sur la capacité d'une société à inscrire sa vision dans le droit, à organiser son espace et à transmettre cette ambition à travers le temps.

Ainsi, ce qui n'était, en 1930, qu'un titre foncier couvrant quelques centaines d'hectares apparaît aujourd'hui comme l'un des actes fondateurs les plus marquants de l'histoire territoriale contemporaine du Sénégal, ayant accompagné la métamorphose d'une clairière du Baol en l'une des plus grandes cités religieuses du monde musulman.

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