Le TF 528 de Touba : l'acte fondateur d'une cité devenue une puissance territoriale

Les fondements d'une expansion méthodiquement organisée



Une nouvelle étape est franchie en 1975, lorsqu'un arrêté ministériel autorise le morcellement d'une partie du TF 528 au profit de plusieurs dignitaires mourides.

Derrière cette mesure administrative se dessine une stratégie d'organisation de l'espace destinée à accompagner la croissance de la ville.

La création de la Communauté rurale de Touba, l'année suivante, accélère cette dynamique. Initialement conçue comme un instrument de décentralisation, elle devient également un levier d'expansion territoriale.



Peu à peu, les villages environnants s'intègrent à l'aire urbaine. Les lotissements se multiplient, de nouveaux quartiers émergent et les infrastructures suivent l'évolution démographique.



Contrairement à de nombreuses métropoles africaines confrontées à une urbanisation souvent subie, Touba semble développer une logique d'anticipation. Son expansion s'inscrit dans une vision de long terme, où les besoins des générations futures occupent une place centrale.







De 400 hectares à près de 300 km²



Les chiffres, selon nos confrères de la RTS, témoignent de cette transformation exceptionnelle.

Le périmètre initial d'environ 400 hectares, soit près de 4 km², s'est progressivement étendu jusqu'à atteindre près de 30 000 hectares, correspondant à environ 300 km².



Autrement dit, la superficie de Touba est aujourd'hui près de soixante-quinze fois supérieure à celle couverte par le titre foncier originel.

Selon des données relayées par la RTS, cette superficie dépasse largement celle du département de Dakar, qui couvre environ 77 km².

Cette évolution confirme que Touba ne peut plus être appréhendée sous le seul prisme de sa vocation religieuse.

Elle s'impose désormais comme un acteur territorial majeur, un centre urbain de premier plan et un puissant moteur démographique au Sénégal.







Une leçon d'aménagement du territoire



Au-delà de son histoire singulière, l'expérience toubienne interpelle les spécialistes de l'urbanisme, du foncier et de la gouvernance territoriale.

Comment une ville née d'une inspiration spirituelle a-t-elle pu devenir un espace urbain d'une telle ampleur sans disposer des attributs traditionnels des capitales politiques ou économiques ?



La réponse tient sans doute à la combinaison de plusieurs facteurs : une vision fondatrice, une forte légitimité sociale, une gouvernance institutionnelle stable et une remarquable maîtrise du foncier.



Le TF 528 n'a pas seulement garanti un droit de propriété. Il a assuré la continuité juridique d'un projet collectif, permettant à une communauté de développer son territoire sur plusieurs générations.



À l'heure où le Sénégal poursuit sa réflexion sur la réforme foncière, l'urbanisation et l'aménagement du territoire, l'histoire de Touba offre un enseignement d'une portée universelle.

Elle rappelle que les grandes réalisations humaines ne reposent pas uniquement sur les ressources financières ou les infrastructures, mais aussi sur la capacité d'une société à inscrire sa vision dans le droit, à organiser son espace et à transmettre cette ambition à travers le temps.



Ainsi, ce qui n'était, en 1930, qu'un titre foncier couvrant quelques centaines d'hectares apparaît aujourd'hui comme l'un des actes fondateurs les plus marquants de l'histoire territoriale contemporaine du Sénégal, ayant accompagné la métamorphose d'une clairière du Baol en l'une des plus grandes cités religieuses du monde musulman.

