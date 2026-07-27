Le Tchad officialise son retrait de la Cour pénale internationale

Par la voix solennelle de son porte-parole, le gouvernement tchadien a officiellement consigné sa volonté de s’affranchir de la juridiction de la Cour pénale internationale.

Cette résolution, mûrement éprouvée, couronne une exégèse rigoureuse de l'institution, dont les actes et la constance sont scrutés depuis son avènement en 2002.

Le réquisitoire officiel déplore une œuvre à l'efficacité manifestement circonscrite et à la géographie variable, dénonçant avec vigueur une justice dont l'action semble se focaliser, de manière disproportionnée, sur le seul continent africain.