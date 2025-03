Le Trésor sénégalais sollicite 35 milliards sur le marché financier ce vendredi

Ce vendredi, le Trésor Public sénégalais effectue un retour sur le marché financier pour émettre des bons et obligations. Selon des informations de la revue ConfidentielDakar lue par Dakaractu, l’État cherche à mobiliser un montant total de 35 milliards de FCFA afin de répondre à des besoins de trésorerie courante.



Cette opération financière portera sur trois échéances distinctes : des emprunts à 1 an, 3 ans et 5 ans. Ces différentes maturités permettront au Trésor de diversifier ses sources de financement et de répondre aux attentes des investisseurs, qu’ils privilégient des placements à court, moyen ou long terme.









































Dakaractu