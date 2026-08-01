Le ballon rond efface le protocole : quand Brice Oligui Nguema succombe au charme de la « Côte Souriante »

BANJUL — Il est des instants de grâce où le protocole s’efface devant la pureté de l’instant, où les fastes de l’État cèdent le pas à l’authenticité d’une rencontre. C’est précisément ce tableau suspendu dans le temps qu’a offert cette semaine le président de la Transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, lors de sa visite officielle en terre gambienne.



Entre la solennité des sommets diplomatiques et le fracas des escortes officielles, le chef de l’État a trouvé un refuge inattendu sur les rivages de la Gambie. Loin des salons feutrés et des discours convenus, c’est sur le sable fin d'une plage baignée de lumière que le dirigeant a dépouillé les attributs du pouvoir.

Pieds nus, le rire franc, il s'est mêlé à un groupe de jeunes Gambiens pour disputer une partie de football improvisée. Dans cette arène de fortune, les barrières hiérarchiques se sont dissoutes au rythme des passes et des célébrations partagées, sous le regard bienveillant d'un océan immuable.



Cette scène, saisissante de spontanéité, capture à elle seule l’essence d'une nation. Elle illustre ce magnétisme singulier qui fait de la Gambie, joyau de l’Afrique de l’Ouest, une terre de quiétude et de fraternité universelle. Ici, l’hôte le plus illustre s’abandonne à la douceur de vivre, conquis par l'hospitalité d'un peuple qui a érigé le sourire en art de recevoir. On y entre pour les affaires du monde, on en repart le cœur conquis, habité par le désir d'y revenir. La « Côte Souriante » n'est définitivement pas un vain mot ; elle est une promesse de sérénité qui n'attend que vous.