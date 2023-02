Le bilan des séismes en Turquie et Syrie dépasse 5 000 morts, l'état d'urgence déclaré

Minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes



Députés et membres du gouvernement ont observé mardi une minute de silence à l'Assemblée en hommage aux victimes d'une "terrible tragédie".



"La France se mobilise avec ses partenaires pour apporter une aide d'urgence aux populations sinistrées" et "les équipes de secours françaises sont sur place pour participer aux opérations de sauvetage, de recherche et d'assistance", a souligné la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, au début de la séance des questions au gouvernement.



"De très nombreuses familles se trouvent sans abri par un froid glacial, alors que des milliers d'immeubles se sont effondrés", a-t-elle rappelé, avant d'inviter députés et ministres à une minute de silence "en mémoire des victimes et en soutien à ceux qui les aimaient".





"Des populations qui étaient déjà dans une situation très précaire viennent de subir un énorme coup dur"



Amara Makhoul, rédactrice en chef du site InfoMigrants, revient sur la situation des Syriens de Turquie sinistrés par les séismes



Des centaines de conteneurs ont pris feu mardi dans le port turc d'Iskenderun – nommé Alexandrette en français – , dans le sud de la Turquie, dégageant une épaisse fumée noire dans le ciel et interrompant les opérations jusqu'à nouvel ordre. Les compagnies de fret ont été contraints de détourner leurs navires vers d'autres ports de la région.



Les autorités turques ont déclaré lundi que le port, situé dans la province méridionale de Hatay, avait été endommagé par le séisme.



"La situation est catastrophique, d’une ampleur que nous avons rarement vue" alerte Jeanne Berger, responsable des programmes urgences pour l'ONG Care France, dont les équipes sont déployées en Turquie et en Syrie.



L'état d'urgence déclaré dans 10 provinces turques

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l'état d'urgence dans les dix provinces touchées par le séisme.



"Nous avons décidé de déclarer l'état d'urgence pour permettre de mener rapidement les travaux (de secours)", a déclaré le chef de l'Etat, précisant que cette mesure était en place pour trois mois.