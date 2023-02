Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse les 20 000 morts

Les secouristes continuent à s'activer dans un froid glacial, jeudi 9 février, pour tenter de secourir les victimes des séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie. Les 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants : plus de 90 % des rescapés sont en effet secourus dans cette fenêtre.



Le bilan s'établit désormais à plus de 20 000 morts, selon les derniers décomptes officiels. Selon l'Afad, organisme de secours turc, 17 134 corps ont été dégagés des décombres à ce stade, et 3 317 ont été dénombrés en Syrie, selon les décomptes officiels, portant à 20 451 le nombre total des décès.